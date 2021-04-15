И. о. начальника управления Росгвардии обвиняют в злоупотреблении полномочиями

11:23
Фото: Москва 24/Александр Авилов
Исполняющему обязанности начальника Росгвардии по Астраханской области предъявили обвинение в злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.
Владимира Семина обвиняют в злоупотреблении полномочиями в декабре 2020 года. В тот период он являлся членом аттестационной комиссии, за прохождение которой через посредника требовал от участников подарки.
Обвинение также предъявлено и начальнику отдела вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Астраханской области, который и являлся посредником в схеме преступления.
Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и проводят обыски по месту службы обвиняемых. Также решается вопрос об аресте Семина.
Ранее против главы администрации района в Башкирии возбудили дело о превышении полномочий.
По предварительным данным, в бюджет не поступили денежные средства в общей сумме более трех миллионов рублей от аренды земель, нарушены права и законные интересы жителей района, которые нуждались в улучшении жилищных условий.
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