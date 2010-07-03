"Тысяча лет истории сейчас догорают". Священник – о пожаре в Париже

Генсек Конференции католических епископов России, священник Игорь Ковалевский прокомментировал пожар в Соборе Парижской Богоматери.
"Это трагедия мирового масштаба. И для французского народа собор – важнейший памятник, символ французской нации. Но и для всех христиан мира, для всего человечества это – трагедия", – отметил Ковалевский.
Он уточнил, что в собор был также и музеем, в котором находились крипты с захоронениями, множество шедевров искусства и христианских святынь. В год его посещали до 12-14 миллионов туристов.
"Практически тысяча лет истории сейчас догорают. Мы (католики России) естественно, выражаем солидарность с французским народом и обществом", – заявил священник.
Он добавил, что каждый человек, вне зависимости от его религиозной, конфессиональной принадлежности сейчас сопереживает французскому народу.
Ранее архитектор рассказала о будущем собора. Эксперт пояснила, что существует практика спасения и восстановления архитектурных памятников такого уровня после пожаров.
Например, много разрушений было после войны. Есть точные чертежи, лазерное сканирование, вдобавок ко всему во Франции очень мощная школа реставрации.
Вечером 15 апреля пожар возник на верхних уровнях здания главного парижского собора. В результате обрушилась верхняя часть шпиля, кровля и часы собора. Пожарным пока не удается локализовать очаг возгорания. По предварительным данным, возгорание может быть связано с ремонтными работами: храм реставрировали. На месте происшествия работают сотни пожарных. Приоритет отдан тому, чтобы защитить ближайшие территории, местных жителей и туристов от возможных обрушений.
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