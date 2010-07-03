Неизвестный избил и изнасиловал женщину в ТиНАО

Неизвестный избил и изнасиловал женщину в поселке Коммунарка в ТиНАО. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Вечером 12 апреля в полицию обратилась женщина 1988 года рождения. Она рассказала, что незнакомый мужчина в квартире избил ее и насиловал на протяжении 12 часов.

В больнице у потерпевшей диагностировали черепно-мозговую травму, переломы глазницы и костей носа, ушибы головы, груди, почек и поясницы.

Сейчас устанавливается личность злоумышленника.