Россиянину грозит тюрьма в Белоруссии за незаконный ввоз 10 патронов

Белорусские пограничники задержали россиянина, который пытался незаконно ввезти охотничьи патроны. Нарушителя выявили в пункте пропуска "Домачево" на польско-белорусской границе, сообщает пресс-служба Государственного пограничного комитета (ГПК) Белоруссии.

По данным ГПК, осматривая автомобиль Lexus, которым управлял гражданин РФ 1982 года рождения, обнаружили десять охотничьих патронов 12-го калибра. Как отметили в погранведомстве Белоруссии, сотрудники таможни изъяли патроны и отправили их на экспертизу. Сам россиянин, который оказался жителем Подмосковья, заявил, что машина принадлежит его знакомому, а о боеприпасах ему ничего не известно.

В пресс-службе ГПК пояснили, что мужчину могут привлечь к уголовной ответственности. Ему грозит лишение свободы на срок до семи лет и конфискация имущества.