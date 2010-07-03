Зрительские места обрушились в цирке под Иркутском

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Три человека получили травмы при обрушении зрительских мест в цирке шапито в Усть-Илимске. Об этом сообщает СК по Иркутской области.

Сидения, на которых находились около 10 человек, рухнули прямо во время выступления. Известно, что жизни пострадавших ничего не угрожает.

Как выяснилось позже, шатер стоял на снегу, который начал таять. После случившегося следователи начали проверку по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.