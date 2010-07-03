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Британский актер Бенедикт Камбербэтч сбил велосипедиста на проселочной дороге. Это произошло на острове Уайт у побережья Англии, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Актер ехал на зеленом Lamborghini и задавил 63-летнего рыбака. Тот получил серьезную травму руки. Пострадавший сначала не узнал Камбербэтча, поскольку он был в кепке.

После этого происшествия актер предложил пострадавшему подвезти его до больницы. Они обменялись номерами телефонов и договорились, что не будут сообщать об этом в полицию.

Бенедикт Камбербэтч известен по роли в популярном сериале "Шерлок", а также в фильмах "Стартрек. Возмездие", "Пятая власть", "Игра в имитацию", "Доктор Стрэндж". Также он будет сниматься в военно-исторической драме Сэма Мендеса "1917".