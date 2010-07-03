Жертвой ДТП с тремя машинами на Каширском шоссе стал один человек

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Один человек погиб при столкновении трех машин на 65-м километре Каширского шоссе в городском округе Домодедово. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на подмосковное министерство транспорта и дорожной инфраструктуры.

Авария произошла в 10:22. Отмечается, что еще один человек пострадал. Сейчас на участке возможно затруднение движения.