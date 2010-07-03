Пять зданий эвакуировали после взрыва в Париже – СМИ

Взрыв произошел в многоквартирном доме в Париже. В результате ЧП пострадали два человека. Были эвакуированы пять зданий, сообщает телеканал BFMTV.

По информации телеканала, взрыв прогремел в одной из квартир дома в XVIII округе Парижа в ночь на 15 апреля. В здании, где это произошло, проживают 70 человек. Как уточняет BFMTV, взрывом оказались затронуты четыре квартиры и лестничная клетка. Рухнула часть фасада.

Согласно данным телеканала, в результате инцидента 70-летняя женщина получила ожоги 20% тела. Второй человек был легко ранен.

Причины взрыва пока неизвестны. Однако, как пишет газета Le Parisien, перед ЧП очевидцы сообщили о запахе газа.