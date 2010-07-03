Жителя ТиНАО задержали за ложное минирование машины

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Сотрудники полиции и ФСБ задержали 32-летнего жителя ТиНАО, который сообщил о якобы заложенной в машине бомбе. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на столичный главк МВД.

Мужчина позвонил в службу "112". Спустя некоторое время автомобиль уже осматривали специалисты. Когда стало ясно, что бомбы нет, звонившего отвезли в дежурную часть для разбирательства.

Против него завели дело о ложном сообщении о теракте. С задержанного взяли обязательство о явке.