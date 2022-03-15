Не менее 13 человек погибли во время фестиваля огня в Иране

15 марта, 23:10
Фото: AP Photo/Ebrahim Noroozi
По меньшей мере 13 человек погибли в Иране во время Чаршанб-е Сури – традиционного праздника огня. Об этом сообщил глава Организации по чрезвычайным происшествиям республики Джафар Миадфар.
"13 человек, к сожалению, скончались от ранений. <...> 814 человек были ранены в ходе инцидентов, связанных с Чаршанб-е Сури", – приводит его слова ТАСС.
Чаршанб-е Сури отмечают в ночь на последнюю среду перед иранским новым годом. В этот день люди жгут костры и прыгают через них.
Ранее сообщалось, что в Панаме на тематической вечеринке в стиле сериала "Игра в кальмара" во время празднования Хеллоуина погибли восемь человек, еще семеро пострадали.
Трагедия произошла в районе Санта-Ана. Гости, у некоторых из которых была судимость, пришли туда с огнестрельным оружием. Люди погибли в результате перестрелки, которую устроили две местные банды.
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