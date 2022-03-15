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происшествия

15 марта, 19:15

Оператор телеканала Fox News погиб, попав под огонь на Украине

происшествия

Фото: AP Photo/Felipe Dana, File

Оператор американского телеканала Fox News Пьер Закржевски погиб, попав под огонь на Украине. Об этом сообщается в официальном заявлении на сайте канала.

Закржевски был убит в Горенке в окрестностях Киева. Там он находился с репортером Бенджамином Холлом.

"Они собирали новостной материал, когда их автомобиль попал под огонь", – уточняется в заявлении телеканала.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что иностранные государства и международные организации замалчивают факты обстрелов Донецка. Кроме того, зарубежные партнеры не владеют текущей обстановкой на земле.

До этого при падении обломков ракеты "Точка-У" в Донецке погибли 20 человек. Как рассказывал глава ДНР Денис Пушилин, в числе жертв есть дети. После обстрела были госпитализированы 18 человек. Позднее стало известно о еще 5 доставленных пострадавших, в числе которых – ребенок.

Власти приняли решение объявить траур и оказать помощь пострадавшим и семьям погибших.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Глава ДНР рассказал об ударе ракетой "Точка-У"

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