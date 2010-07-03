Обгоревший труп мужчины обнаружили на востоке столицы

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

На востоке столицы в четверг, 14 марта, обнаружили обгоревшие останки мужчины. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в полиции.

Инцидент произошел на улице Курганской. "Обнаружен обгоревший труп мужчины 25-30 лет. На момент обнаружения он был мертв около трех часов", – уточнили в правоохранительных органах.

Проводится проверка. Останки погибшего направлены в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы.