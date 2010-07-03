Мужчина получил ножевое ранение на западе Москвы

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

В районе Очаково-Матвеевское на западе столицы неизвестный ударил ножом мужчину. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в полиции.

Инцидент произошел у одного из жилых домов на Очаковском шоссе. На место происшествия выехали сотрудники правоохранительных органов и бригада скорой помощи. Подробности уточняются.