Саперы обезвредили снаряд времен ВОВ на северо-западе столицы

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Специалисты вывезли для утилизации на полигон боеприпас времен Великой Отечественной войны. Снаряд нашли при проведении строительных работ на северо-западе столицы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

"Прибывшей группой разминирования снаряд осмотрен и увезен для последующей утилизации на подмосковном полигоне", – сказал собеседник агентства.

Последний раз снаряд времен ВОВ находили на стройплощадке на северо-западе столицы на улице Демьяна Бедного 10 марта. А в начале февраля снаряд ВОВ также обнаружили на Ленинградском шоссе, на территории Научно-исследовательского машиностроительного института (НИМИ) имени Бахирева.