Задержан стрелявший по прохожим из окна москвич

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Столичная полиция задержала мужчину, открывшего огонь по прохожим из окна своей квартиры на бульваре Яна Райниса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на московский главк МВД.

ЧП произошло в минувшие выходные. Вооруженный пневматическим пистолетом мужчина ранил одного человека в колено.

Вскоре пострадавший обратился за медицинской помощью. После случившегося было возбуждено уголовное дело о хулиганстве.