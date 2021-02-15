На командира Народной милиции ДНР совершили покушение в Горловке

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Командир батальона Народной милиции Донецкой народной республики пострадал в городе Горловка. На него было совершено покушение, заявило Донецкое агентство новостей со ссылкой на Управление Народной милиции.

Сообщается, что попытка убийства была совершена посредством детонации взрывного устройства.

"Около 8:00 в Горловке сработало самодельное взрывное устройство под машиной, в которой находился командир 1-го батальона. Можно сказать, что это теракт", – указано в сообщении.

По сведениям УНМ, пострадавший при покушении командир батальона получил осколочные ранения. Сейчас он в больнице.

Ранее Дмитрий Песков ответил на вопрос о вхождении Донбасса в состав РФ. Представитель Кремля уточнил, что в связи с этим вопрос о включении Донбасса в состав России в Москве не стоит на повестке ни прямо, ни косвенно.