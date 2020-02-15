Избившему командира взвода ППС в Москве грозит до пяти лет тюрьмы

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Жителю Подмосковья, избившему командира взвода патрульно-постовой службы полиции, грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

Инцидент произошел в помещении отдела МВД по Пресненскому району. 28-летний мужчина, доставленный за административное правонарушение, причинил телесные повреждения старшему лейтенанту полиции. Полицейский с травмами был вынужден обратиться в больницу.

Как рассказали агентству в правоохранительных органах, пьяный задержанный дважды ударил ногами полицейского, у которого позже диагностировали закрытый перелом правой скулы, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб мягких тканей лица, левого бедра и нижней челюсти.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело после нападения на сотрудника полиции во время беспорядков в столичном изоляторе временно содержания (ИВС). Дело заведено в отношении мужчины 1991 года рождения.