Умер бывший вице-спикер Госдумы Михаил Юрьев

Предприниматель, бывший заместитель председателя Госдумы и ведущий радио "Комсомольская правда" Михаил Юрьев умер в возрасте 59 лет. Об этом в пятницу сообщила радиостанция в социальных сетях.

"Скончался ведущий "Главтемы" Михаил Юрьев. Радио "Комсомольская правда" выражает соболезнования родным и близким", – сказано в сообщении.

Юрьев родился 10 апреля 1959 года в Москве. Он возглавлял промышленную группу "Интерпром". Во второй половине девяностых был депутатом Госдумы от партии "Яблоко", занимал пост вице-спикера. С 2017 года вел передачу "Главтема".