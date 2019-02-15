Задымление в ЖК на юго-западе Москвы привело к эвакуации 230 человек

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Около 230 человек вывели на улицу из-за задымления в подъезде жилого комплекса Well House на Ленинском проспекте. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах.

ЧП произошло в доме 111, корпус 1. Как оказалось, причиной массовой эвакуации жильцов стало короткое замыкание в электрощитовой.