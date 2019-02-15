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16:14

Учитель схватил восьмиклассника за шею в Подмосковье

происшествия

16:14

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Фото: depositphotos/fabian19

Подмосковные полицейские начали проверку после обращения родителей восьмиклассника из Рузы, которому нанес телесные повреждения учитель физкультуры. Сам педагог заявил, что подросток плохо себя вел, мешал другим ученикам и отказывался правильно выполнять упражнения, передает Агентство "Москва" со ссылкой на уполномоченного по правам ребенка в регионе Ксению Мишонову.

Со слов омбудсмена, 13 февраля учитель схватил мальчика за плечи, надавив большими пальцами на шею в области ключиц. Он спросил у ребенка, продолжит ли тот баловаться, а ученик заверил его, что этого больше не повторится.

После случившегося родители подростка также обратились в медицинское учреждение.

происшествия

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