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12:57

Нетаньяху задержался в Польше из-за поломки самолета

происшествия за рубежом

12:57

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Фото: ТАСС/Zuma

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не смог вылететь из Варшавы из-за поломки самолета. Об этом сообщает государственное радио страны Kan в Twitter.

Нетаньяху в Варшаве участвовал в международной министерской встрече по Ближнему Востоку, которую организовали Польша и США.

Утром в пятницу израильский премьер должен был отправиться в Тель-Авив, однако вылет был отложен из-за неисправности воздушного судна. За Нетаньяху был послан резервный борт. Позднее израильскому политику все же удалось покинуть Варшаву.

В ноябре 2018 года канцлер Германии Ангела Меркель не смогла вылететь из Берлина в Буэнос-Айрес из-за проблем с самолетом. Немецкому политику пришлось добираться до Аргентины обычным рейсом. В результате Меркель пропустила первый день саммита "Большой двадцатки".

происшествия за рубежом

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