Фото: скриншот видео телеканала РЕН ТВ

Неизвестные застрелили человека на Самаркандском бульваре в Москве. В городе введен план "Перехват".

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, преступление произошло около дома 6 на Самаркандском бульваре. Неизвестные застрелили мужчину и скрылись с места происшествия на автомобиле марки BMW с грязными номерами.

Столичный главк СК РФ возбудил по факту произошедшего уголовное дело.

Накануне вечером один человек пострадал в результате конфликта со стрельбой на юго-востоке города. Инцидент произошел на Первой Курьяновской улице. Как сообщал телеканал Москва 24, в результате конфликта в полицию были доставлены более 10 человек.