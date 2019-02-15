Автомобили досматривают после конфликта в столичном микрорайоне Курьяново

Фото: Агентство "Москва"

Сотрудники полиции проверяют автомобили в микрорайоне Курьяново на юго-востоке Москвы после конфликта в кафе.

Как сообщили Агентству "Москва" в правоохранительных органах, на въездах и выездах из микрорайона выставили посты ДПС с ОМОНом.



Полицейские досматривают машины и проверяют водителей на причастность к стрельбе. Само кафе оцеплено, на месте работают следователи.

В столичном главке МВД ранее рассказали, что в результате конфликта вечером 14 февраля один человек получил телесные повреждения.

В отделение полиции доставлены более десяти человек для проведения проверки на причастность к данному инциденту.