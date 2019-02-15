Восемь человек спасли при пожаре в доме в центре Москвы

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Восемь человек спасли при тушении пожара в жилом доме в Тверском районе Москвы.

Как сообщает пресс-служба МЧС по городу, возгорание произошло в подвале шестиэтажного жилого дома на улице Большая Дмитровка, дом 21/7.

Площадь пожара составила около 20 квадратных метров. В ходе тушения при помощи автолестницы были спасены восемь человек, из них двое детей.

Принятыми мерами пожар был ликвидирован. Сведений о пострадавших не поступало.