Шахта в Коми возобновит работу во всех забоях, кроме подтопленного

Фото: ТАСС/Александр Река

Шахта "Заполярная" в Коми, где случился неконтролируемый прорыв подземных вод, со второй смены возобновит штатную работу во всех забоях, кроме подтопленного. Об этом сообщается в телеграм-канале "ВоркутаУголь".

В сообщении уточнили, что сейчас частично подтоплен участок горной выработки, организована откачка воды.

Компания выразила соболезнование родным и близким погибшего работника. Его семье, а также семье пострадавшего окажут всю необходимую помощь.

Об инциденте стало известно утром 15 января. Отмечалось, что в результате прорыва грунтовых вод произошло частичное затопление в шахте на глубине 600 метров.

В момент ЧП на объекте работали 60 человек, трое из которых осуществляли деятельность на аварийном участке. В результате произошедшего один человек погиб, еще один пострадал.

Позднее горняков шахты вывели на поверхность после прорыва грунтовых вод. СК России возбудил уголовное дело. Расследуется дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности смерть человека.

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