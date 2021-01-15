План "Перехват" ввели для розыска водителя, сбившего ребенка в центре Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В центре столицы автомобиль Toyota сбил ребенка, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на правоохранительные органы.

"Машина наехала на ребенка на Олимпийском проспекте в районе дома 22, после чего водитель скрылся", – говорится в сообщении.

Для поиска водителя в городе объявлен план "Перехват".

Ранее в Череповце сотрудники ДПС перекрыли полосу движения, чтобы защитить пешеходов от наезда лихача.

Инцидент произошел на одном из участков Северного шоссе. Сотрудники ДПС остановились у одного из пешеходных переходов. Они увидели, как по дороге ехал автомобиль, который не снижал скорость.