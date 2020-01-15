Мужчину, вышедшего на пути на станции "Боровицкая", арестовали на пять суток

Фото: ГУ МВД России по Москве

В Московском метрополитене полицейскими был задержан мужчина, который спустился на пути станции "Боровицкая" Серпуховско-Тимирязевской линии метро. Об этом инциденте Агентству "Москва" рассказала заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по городу Екатерина Гузь.

"Полицейские УВД на Московском метрополитене задержали гражданина, нарушившего требования транспортной безопасности. 8 января текущего года 23-летний приезжий, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на платформе станции метро "Боровицкая" Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена умышленно осуществил спуск на жесткий путь. Машинист применил экстренное торможение, и электропоезд остановился перед пассажиром", – сообщила Гузь.

Отмечается, что полицейские помогли мужчине подняться, после чего ими был составлен протокол об административном правонарушении по части 3 статьи 11.15.1 КоАП РФ "Нарушение требований в области транспортной безопасности".

В полиции добавили, что суд решил наложить на задержанного административный арест на пять суток.

Ранее на Калужско-Рижской станции столичной подземки было приостановлено движение из-за падения на пути человека.