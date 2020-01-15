Мужчина получил тяжелые ожоги после броска "коктейля Молотова" в Москве

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Мужчина получил тяжелые ожоги в результате броска "коктейля Молотова" в центре столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на собственный источник.

Пострадавшего доставили в больницу с ожогами I, II и III степеней с улицы Новослободской. По словам мужчины, он загорелся в результате броска бутылки с горючей жидкостью. У него обожжено 40% поверхности тела.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося. Также предстоит выяснить, стал ли мужчина жертвой нападения или пострадал из-за собственной неосторожности.

Ранее врачи в Москве сохранили мужчине правую ногу после сильных ожогов, которые он получил в результате возгорания в гараже. Пострадавший проходил лечение в ожоговом центре городской клинической больницы (ГБК) имени Иноземцева.

