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В мире

07:17

Восемь человек пострадали при взрыве на химзаводе в Каталонии

происшествия за рубежом

Фото: twitter.com/PMBreakingNews

В результате взрыва и пожара на химическом заводе в Каталонии погиб один человек, еще не менее восьми пострадали. Инцидент произошел в провинции Таррагона, сообщает сайт "Аргументы и факты".

Отмечается, мужчина погиб в результате спровоцированного взрывной волной обрушения крыши здания недалеко от завода. Два человека находятся в критическом состоянии. Также один числится пропавшим без вести.

Глава каталонского женералитета Ким Торра заявил, что токсичные вещества в воздухе не обнаружены. Взрыв прогремел на заводе IQOXE, который занимается производством этиленоксида и гликолей.

Посольство РФ в Испании сообщило в Twitter, что информация о возможном нахождении среди пострадавших россиян не поступала. Сделан запрос в компетентные органы для уточнения подробностей.


11 января на комбикормовом заводе в Белгородской области произошел хлопок газовоздушной смеси. В результате инцидента пострадали пять человек. Они были доставлены в областной ожоговый центр.

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