Восемь человек пострадали при взрыве на химзаводе в Каталонии

В результате взрыва и пожара на химическом заводе в Каталонии погиб один человек, еще не менее восьми пострадали. Инцидент произошел в провинции Таррагона, сообщает сайт "Аргументы и факты".

Отмечается, мужчина погиб в результате спровоцированного взрывной волной обрушения крыши здания недалеко от завода. Два человека находятся в критическом состоянии. Также один числится пропавшим без вести.

Глава каталонского женералитета Ким Торра заявил, что токсичные вещества в воздухе не обнаружены. Взрыв прогремел на заводе IQOXE, который занимается производством этиленоксида и гликолей.

Посольство РФ в Испании сообщило в Twitter, что информация о возможном нахождении среди пострадавших россиян не поступала. Сделан запрос в компетентные органы для уточнения подробностей.

Breaking: Multiple injuries reported after an explosion at a chemical factory in Tarragona, Spain. pic.twitter.com/ImEfaETQxq