Водитель-курьер сбил подростка и скрылся

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Автомобиль Lada Largus наехал на 17-летнего подростка на Часовой улице столицы. Это произошло возле здания школы, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

О происшествии, случившемся 14 января, полицейским рассказала мать пострадавшего. По ее словам, машина принадлежала курьерской службе. "Шофер с места происшествия скрылся", – добавил источник.

Врачи скорой помощи отвезли парня в больницу, где у него диагностировали повреждение коленного сустава.

Сейчас полицейские проводят проверку и выясняют обстоятельства аварии.