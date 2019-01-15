Труп мужчины нашли рядом с метро "Аннино"

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Медики и полицейские выясняют причину смерти мужчины, чье тело нашли прохожие рядом со станцией метро "Аннино". Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Труп лежал неподалеку от автобусной остановки. После его обнаружения на место выехали врачи скорой помощи. В настоящее время ведется проверка.