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15:08

Префектура ЦАО назвала виновного в падении наледи на прохожего

происшествия

15:08

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Лейла Карипова

Власти и надзорные органы неоднократно требовали от управляющей компании очистить кровлю здания в переулке Лялина, где 15 января в результате схода наледи пострадал мужчина. Об этом сообщили в префектуре Центрального административного округа.

При этом последнее представление в отношении директора управляющей компании "Дом-Мастер" было вынесено 6 января.

Ранее сообщалось, что кусок льда упал на мужчину с крыши дома в Басманном районе столицы. Пострадавшего доставили в медучреждение в тяжелом состоянии. Инцидент произошел днем в Лялином переулке, дом №18, строение 1.

По факту травмирования прохожего правоохранительные органы проводят проверку.

происшествия

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