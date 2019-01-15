СК начал проверку после схода с рельсов электровозов в Подмосковье

Следственный комитет (СК) начал доследственную проверку после схода с рельсов четырех электровозов в Московской области. Об этом сообщила старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Лариса Марковец, передает Агентство "Москва".
По ее словам, на месте происшествия следователи провели все необходимые действия. Было осмотрено место происшествия, опрошены сотрудники ОАО "РЖД".
14 января, четыре электровоза сошли с рельсов в районе станции "Акулово" Белорусского направления МЖД. В результате происшествия никто не пострадал. Электровозы получили механические повреждения.
В конце декабря в Туапсинском районе вагоны электропоезда сошли с рельсов. Инцидент, причиной которого, предположительно, стал сель, произошел близ станции Навагинская.
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