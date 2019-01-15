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12:47

В лесополосе в ТиНАО обнаружили тело пропавшего москвича

происшествия

12:47

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Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Мужчину, пропавшего без вести в ТиНАО, обнаружили мертвым недалеко от места жительства, сообщает Агентство "Москва".

29-летний Дмитрий Ефимов проживал в поселении Мосрентген. В последний раз его видели утром 12 января. Мужчину разыскивали полиция и поисковая группа "Лиза Алерт".

Добровольцы обнаружили Ефимова в ночь на 15 января. Его тело лежало под снегом в лесополосе в районе 21-го километра Киевского шоссе. Следов насильственной смерти не обнаружено.

Установлено, что тело пролежало там около двух дней. В одежде мужчины обнаружили военный билет. По факту произошедшего проводится проверка. Назначено судебно-медицинское исследование.

происшествия

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