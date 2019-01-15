Женщину задушили носком в квартире на западе Москвы

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Женщину задушили носком в квартире на западе столицы. Об этом сообщили Агентству "Москва" в правоохранительных органах.

По информации правоохранителей, тело москвички 1960 года рождения обнаружили в прихожей квартиры на улице Кастанаевская 12 января.

"В ходе судебно-медицинского исследования выяснилось, что смерть женщины наступила от удушения носком", – уточнил собеседник агентства. Полицейские задержали 50-летнего мужа погибшей, который работает в строительной компании. Мужчину доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, добавил представитель правоохранительных органов.