Служебные поезда проверят закрытый участок салатовой ветки

Служебные поезда с измерительным оборудованием проверят перед запуском участок салатовой ветки метро, закрытый из-за поступления воды. Об этом сообщает пресс-служба столичной подземки в своем микроблоге в Twitter.

"Завершение уборки воды и грунта. Скоро запустим движение", – говорится в сообщении метрополитена. В пресс-службе пояснили, что "первые поезда будут служебные – с измерительным оборудованием". "Затем поедут пассажирские", – добавили в подземке.

Утром 15 января произошел сбой в движении поездов Люблинско-Дмитровской линии метрополитена. Из-за поступления воды временно закрыты станции "Окружная", "Верхние Лихоборы" и "Селигерская".

Для пассажиров запустили 50 бесплатных компенсационных автобусов. Они курсируют между станциями "Петровско-Разумовская" и "Селигерская".

Автобусы "КМ" уже перевезли 7,5 тысячи пассажиров. Интервал их движения составляет менее минуты.