В Монреале 35 школьников отравились угарным газом

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В одной из канадских школ случилось ЧП, передает телеканал CTV.

В понедельник из-за отравления угарным газом были госпитализированы 35 учеников и 8 сотрудников начальной школы в Монреале.

Сообщается, что причиной утечки газа стала неисправность системы отопления в здании учебного заведения. В результате инцидента было эвакуировано около 300 человек.

По словам медиков, в настоящий момент состояние попавших в больницу детей и сотрудников школы стабильно.