На Дубнинской улице в Москве убили мужчину

Фото: Антон Великжанин

В северном округе Москвы убит мужчина, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По информации агентства, убийство произошло неподалеку от детской площадки на Дубнинской улице. Потерпевший получил ножевое ранение и скончался.

Как сообщил собеседник агентства, в настоящий момент идет доследственная проверка. По ее итогам будет возбуждено уголовное дело. На месте гибели человека работает оперативно-следственная группа. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее сообщалось, что полиция задержала подозреваемого в убийстве мужчины в столичном районе Царицыно.

В ОВД "Царицыно" 12 января поступила информация о трупе в квартире в доме № 3 на улице Кантемировская. Прибыв на место ЧП, правоохранители обнаружили тело мужчины 1971 года рождения. На теле были видны кровоподтеки и ссадины.



Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Следствие по делу продолжается.