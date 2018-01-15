Четыре человека погибли на полигоне в Истринском районе

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Четыре человека погибли на территории полигона в Истринском районе, следователи выясняют обстоятельства случившегося.

Тела без видимых признаков насильственной смерти обнаружили вечером 12 января на полигоне в деревне Обновленный труд. Их нашли охранники в самодельной постройке. По предварительным данным, причиной смерти стало переохлаждение.

Старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Московской области Ольга Врадий уточнила, что тела двух мужчин и двух женщин увидели на полигоне твердых бытовых отходов. Они были в одежде и находились под одеялами, сообщает Агентство "Москва".