Плавучее казино сгорело в порту Флориды

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

В американском штате Флорида сгорело плавучее казино, сообщает "Мир 24". На борту судна в этот момент находились 50 человек. К счастью, жертв нет.

ЧП случилось на судне Sun Cruz в порту Порт-Ричи. Все пассажиры добрались до берега, как сообщила местная полиция. Информацию об одном пропавшем без вести не подтвердилась. Пока не известно из-за чего возник пожар. Инцидент расследуют спецслужбы.

В ноябре в порту Мурманска также загорелось судно. Инцидент произошел при производстве огневых работ, тогда никто не пострадал.