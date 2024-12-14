Тела 12 человек найдены в ресторане на горнолыжном курорте в Грузии

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Тела 12 человек найдены в ресторане на горнолыжном курорте Гудаури в Грузии, пишет ТАСС со ссылкой на заявление грузинского МВД.

Уточняется, что 11 человек – граждане зарубежных государств, а один погибший - грузин. Все тела найдены в спальне на втором этаже индийского ресторана. Погибшие, предположили в полиции, работали в этом учреждении.

По версии МВД, они могли погибнуть из-за работавшего генератора, который находился в закрытом помещении возле спальной комнаты. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти.

Ранее угарным газом отравились четыре человека в дагестанском городе Буйнакск. Среди них двое детей. Пострадавших доставили в центральную городскую больницу. Медики оценили их состояние как средней степени тяжести.

