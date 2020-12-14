СК опубликовал кадры с места обнаружения тела подозреваемого в двойном убийстве на Кубани

Следственный комитет РФ опубликовал съемку с места, где сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело подозреваемого в двойном убийстве из Армавира. Ролик был размещен на официальном YouTube-канале ведомства.

По данным СК, тело прибило к берегу у одного из причалов в Южном районе Новороссийска.

Следствие уточняет, что 32-летний мужчина из Армавира поссорился с 26-летней сожительницей на почве ревности, после чего до смерти избил ее. Позже он приехал в станицу Новоалексеевскую Курганинского района, где совершил убийство 9-летнего брата погибшей.

Мужчину разыскивали после того, как он опубликовал фото и видео с погибшими в социальных сетях. В ходе следствия в поселке Джубга Туапсинского района был найден его автомобиль.