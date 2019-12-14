СК проверит информацию о женщине, пытавшейся выкинуть дочь из окна в Петербурге

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить информацию СМИ о матери, пытавшейся выбросить из окна ребенка, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Сюжет показали в в эфире одного из федеральных каналов. В нем рассказывалось о женщине, которая выбрасывала вещи из окна, не реагируя на замечания сотрудника полиции.

Затем женщина попала пятилитровой канистрой полицейскому в голову. После этого она выставила в окно на вытянутых руках двухлетнюю дочку.

Когда силовики вошли в квартиру, женщина стояла на диване с ребенком в руках, а окно было открыто. В этот момент в квартире находился еще один ребенок, который рассказал, что его долго не кормили.

Ранее в Воронежской области суд вынес приговор семейной паре, которая избивала и сажала на цепь своего семилетнего ребенка. Мальчику удалось сбежать к знакомым матери.