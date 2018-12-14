Самолету пришлось вернуться назад из-за найденного на борту сердца

14 декабря, 18:29
Фото: AP/Ted S. Warren
Самолет американской авиакомпании Southwest Airlines, выполнявший рейс Сиэттл – Даллас, вернулся в аэропорт отправления. На борту нашли настоящее человеческое сердце.
Как стало известно, в самолете забыли контейнер для перевозки органов, предназначенных для трансплантации. Контейнер доставили в Сиэттл из Калифорнии, но почему-то забыли забрать. По данным BBC, хирурги должны были извлечь из сердца клапан для дальнейших процедур.
Трансплантируемый орган не может долго храниться, поэтому экипаж решил вернуться в аэропорт вылета. Позже в центре хранения трансплантируемых органов сообщили, что сердце спасли: его успели доставить вовремя. Не уточняется, кто забыл контейнер с органами.
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