Чехия выдала обвиняемого в мошенничестве россиянина

14 декабря, 17:25
Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
Власти Чехии экстрадировали обвиняемого в мошенничестве россиянина Евгения Маркова по требованию Генпрокуратуры России. Об этом RT сообщили в пресс-службе ведомства.
Как считают следователи, с сентября 2013-го по июнь 2015 года Марков и его сообщники заключили с жителями разных регионов России более 21 тысячи договоров займа на 2,5 миллиарда рублей под предлогом высокодоходных инвестиций. Чтобы привлечь новых вкладчиков, Марков частично выплатил проценты по ранее заключенным договорам займа на деньги последующих заемщиков. Остальные средства мошенники использовали в личных целях.
В Генпрокуратуре уточнили, что "по неисполненным 10 140 договорам займа причинен материальный ущерб на общую сумму около 1,1 миллиарда рублей". Это считается крупным мошенничеством, отметили в ведомстве. Марков был объявлен в международный розыск.
Россиянина задержали в Чехии. Благодаря тесному взаимодействию Генпрокуратуры с чешской стороной, Россия добилась решения о выдаче Маркова.
Его доставят в Москву в сопровождении спецконвоя.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: