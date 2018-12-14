Чехия выдала обвиняемого в мошенничестве россиянина

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Власти Чехии экстрадировали обвиняемого в мошенничестве россиянина Евгения Маркова по требованию Генпрокуратуры России. Об этом RT сообщили в пресс-службе ведомства.

Как считают следователи, с сентября 2013-го по июнь 2015 года Марков и его сообщники заключили с жителями разных регионов России более 21 тысячи договоров займа на 2,5 миллиарда рублей под предлогом высокодоходных инвестиций. Чтобы привлечь новых вкладчиков, Марков частично выплатил проценты по ранее заключенным договорам займа на деньги последующих заемщиков. Остальные средства мошенники использовали в личных целях.

В Генпрокуратуре уточнили, что "по неисполненным 10 140 договорам займа причинен материальный ущерб на общую сумму около 1,1 миллиарда рублей". Это считается крупным мошенничеством, отметили в ведомстве. Марков был объявлен в международный розыск.

Россиянина задержали в Чехии. Благодаря тесному взаимодействию Генпрокуратуры с чешской стороной, Россия добилась решения о выдаче Маркова.

Его доставят в Москву в сопровождении спецконвоя.