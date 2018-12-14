Полиция задержала семь человек из окружения стрелка из Страсбурга

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Во Франции арестованы семь человек из близкого окружения Шерифа Шеката, напавшего на прохожих на ярмарке в Страсбурге. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на французскую прокуратуру. Под стражей находятся четверо членов семьи Шеката и трое человек из его окружения.

11 декабря в Страсбурге 29-летний местный житель Шериф Шекат напал с пистолетом и ножом на посетителей рождественской ярмарки. Жертвами атаки стали три человека, 13 были ранены. Преступник скрылся на угнанном автомобиле такси. Ответственность за нападение взяла на себя группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ).

14 декабря Шекат был убит при задержании. Поисками преступника занимались 350 полицейских.

