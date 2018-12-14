Пожар произошел в ТЦ на севере Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На севере столицы загорелась кровля трехэтажного торгового центра ТЦ "Строймаркет", который находится на реконструкции. Об этом сообщили Агентству "Москва" в ЦУКС столичного главка МЧС.

Как уточнил представитель ведомства, пожар произошел в доме № 52 на Дубнинской улице. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров. Прибыв на место ЧП, сотрудники МЧС оперативно ликвидировали пожар.

Отмечается также, что находившиеся там рабочие самостоятельно покинули здание. Информации о пострадавших нет.