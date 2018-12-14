Обстрелявшего трамваи подростка задержали в Москве

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Подростка, который обстреливал трамваи из пневматического оружия, задержала столичная полиция. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу пресс-службы московского главка МВД Юрия Титова.

Он отметил, что подозреваемому парню 17 лет. Из хулиганских побуждений он стрелял в боковые стекла трамваев. После задержания у него забрали пистолет и возбудили уголовное дело.

В минувшее воскресенье в полицию поступило сообщение о повреждении стекол в семи трамваях, курсирующих на северо-востоке Москвы. Инцидент вызвал сбой движения в районе станции метро "Бабушкинская".