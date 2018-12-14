14 декабря, 08:36
Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин
Неизвестные в Люблино расстреляли из травматики водителя BMW. Полиция разыскивает подозреваемых в разбойном нападении.
Как сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД, вечером 13 декабря трое мужчин в балаклавах на своей машине перегородили движение BMW потерпевшего. После чего двое человек вышли из машины. Один топором разбил в BMW стекла, а другой три раза выстрелил из травматического оружия в пострадавшего.
Злоумышленники забрали с заднего сидения BMW сумку с 13 миллионами рублей и скрылись на своем автомобиле. Позже он был обнаружен на улице Таганрогская. Водитель BMW получил ушибы живота и руки.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о разбое в особо крупном размере. Личности преступников устанавливают следователи.
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