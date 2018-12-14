Поезд травмировал мужчину на станции Электрозаводская

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Поезд травмировал мужчину на столичной платформе Электрозаводская Казанского направления Московской железной дороги (МЖД).

Полиция начала проверку, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

По предварительной информации, мужчина пытался залезть на платформу в неустановленном месте перед близко идущим поездом.

Сообщалось, что пострадавший упал под платформу и потерял сознание. Позже мужчину осмотрели врачи в машине скорой помощи.